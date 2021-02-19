В России на работника Генконсульства Украины напал неизвестный с ножом

Неизвестный напал на Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге. Фото: rubryka.com

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на Генконсульство Украины.

Об этом сообщил журналист Игорь Соловей в Telegram.

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По словам мужчины, нападающий нанес коменданту 2 ножевых ранения. Позже злоумышленника задержали.

Угрозы жизни коменданта нет.

"Но что-то российские полицейские без особого энтузиазма им занимаются. Может, были готовы", - прокомментировал Соловей.

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