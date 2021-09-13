В России ледник обрушился на туристок, есть жертвы

Ледник сошел на туристок, которые фотографировались. Фото: Скриншот с видео

На курортном горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, Россия, ледяная глыба упала на туристов.

В результате схода ледника погибли два человека. Еще один человек получил травмы, сообщает Интерфакс.

Восхождение осуществляла группа из шести женщин из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Их сопровождал гид. Туристки во время привала пили чай. Четверо женщин решили сфотографироваться. В этот момент на них упал лед.

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Все произошло на высоте 2,2 тысячи метров в Алибекском ущелье.

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