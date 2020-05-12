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вторник, 12 мая 2020 17:42

В России изнасилованных девушек обвинили в нарушении карантина

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В России изнасилованных девушек обвинили в нарушении карантина
Жертвы насилия обратились в полицию после изнасилования, а их и пойманного насильника полиция обвинила в нарушении режима самоизоляции. Фото: Reuters

Красноярская полиция обвинила местных жительниц, пострадавших от сексуального насилия, в нарушении режима "всеобщей самоизоляции". Задержав подозреваемого в изнасиловании, правоохранители и на него составили такой же протокол за нарушение тех же карантинных мер по предотвращению пандемии коронавируса.

Их делами занялась административная комиссия, отвечающая за выполнение государственных требований во время стихийных бедствий или эпидемий. В МВД Красноярска также рассказали, что местные жительницы, 17 и 18 лет, в тот день нарушили режим "общей самоизоляции". Поэтому правоохранители и составили на них протокол, пишет "Тайга.Инфо".

Впоследствии оказалось, что в тот день обвиняемые сами сначала обратились в полицию за помощью, после того как пострадали от сексуального насилия на улице со стороны незнакомого мужчины. Угрожая девушкам причинением физической боли, он отобрал у них телефоны и украшения.

"После чего в отношении обеих он совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. С их слов была составлена ориентировка, немедленно переданная всем нарядам", - прокомментировали этот случай в МВД. По подозрению в изнасиловании был задержан ранее судимый красноярец 1964 года рождения.

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Поймав подозреваемого, полицейские и на жертв, и на предполагаемого насильника составили дела по одному и тому же нарушению: все трое нарушили режим "самоизоляции". В МВД уточнили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться тогда на месте происшествия в соответствии с введенными из-за коронавируса ограничениями.

18 заключенных особой российской колонии перерезали себе вены из-за избиения. После этого в колонии начался бунт, и в ситуацию вмешался спецназ.

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