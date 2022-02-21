В России истерически отреагировали на заявление Зеленского о "ядерном государстве Украине"

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Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что заявление президента Владимира Зеленского о желании вернуть Украине статус ядерного государства "очень опасно".

Об этом сказал на заседании Совета безопасности в России по ситуации на Донбассе 21 февраля.

По словам Шойгу, Украина может получить ядерное оружие якобы из Германии. И на имеющиеся в Украине носители "точка У" то оружие "спокойно станет", утверждает россиянин.

"Это очень опасно по нескольким причинам. Первое: за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей. Если вспомнить, что ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь (в Украине. - Gazeta.ua) оно может явиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. То есть есть оборудование, технология, специалисты. Есть возможности гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи...", - сказал Шойгу.

Также не обошлось без пропагандистских нарративов в речи российского чиновника. Шойгу упомянул о "националистических батальонах по всей Украине, которые имеют радикальные взгляды и призывы". Они якобы контролируют ситуацию в ряде регионов Украины, в частности в Луганской и Донецкой областях.

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