В России истерически отреагировали на заявление Зеленского о "ядерном государстве Украине"

 
Ексклюзивы
1/5
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" – экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" – экс-глава МИД
Просмотров: 252
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 567
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 279
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1269
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1242
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8100
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 10180
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 405
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1728
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
8
5
3
4
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Агрессия против Украины: показали новые фото российских войск у границы
Агрессия против Украины: показали новые фото российских войск у границы
&quot;Сцена войны&quot; - возросло количество жертв масштабного оползня
"Сцена войны" - возросло количество жертв масштабного оползня
&quot;Руки прочь от Украины&quot; - в Москве устроили акцию против войны
"Руки прочь от Украины" - в Москве устроили акцию против войны
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
Видео
Все видео
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Интервью
1/5
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
Просмотров: 873
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1017
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2331
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2394
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 6291
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 18
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
понедельник, 21 февраля 2022 17:05

В России истерически отреагировали на заявление Зеленского о "ядерном государстве Украине"

  Комментировать
В России истерически отреагировали на заявление Зеленского о &quot;ядерном государстве Украине&quot;
Фото: Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что заявление президента Владимира Зеленского о желании вернуть Украине статус ядерного государства "очень опасно".

Об этом сказал на заседании Совета безопасности в России по ситуации на Донбассе 21 февраля.

По словам Шойгу, Украина может получить ядерное оружие якобы из Германии. И на имеющиеся в Украине носители "точка У" то оружие "спокойно станет", утверждает россиянин.

"Это очень опасно по нескольким причинам. Первое: за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей. Если вспомнить, что ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь (в Украине. - Gazeta.ua) оно может явиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. То есть есть оборудование, технология, специалисты. Есть возможности гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи...", - сказал Шойгу.

Также не обошлось без пропагандистских нарративов в речи российского чиновника. Шойгу упомянул о "националистических батальонах по всей Украине, которые имеют радикальные взгляды и призывы". Они якобы контролируют ситуацию в ряде регионов Украины, в частности в Луганской и Донецкой областях.

Дополняется...

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России истерически отреагировали на заявление Зеленского о "ядерном государстве Украине"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

"Резня Грациани": военные фотографировались с отрезанными головами эфиопов

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

Самое читаемое
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 33176
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 2 Просмотров: 31654
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 4 Просмотров: 16885
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 9792
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 9585
Мир
Саакашвили во второй раз объявил бессрочную голодовку
Саакашвили во второй раз объявил бессрочную голодовку 1 Просмотров: 90
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
6
 Просмотров: 567
В России "уничтожили" вымышленную диверсионно-разведывательную группу из Украины
В России "уничтожили" вымышленную диверсионно-разведывательную группу из Украины Просмотров: 450
Сознательная провокация - украинские пограничники рассказали об "обстреле пограничного пункта"
Сознательная провокация - украинские пограничники рассказали об "обстреле пограничного пункта" Просмотров: 459
Пять человек загремели в санкционный список за причастность к "выборам" в Крыму
Пять человек загремели в санкционный список за причастность к "выборам" в Крыму Просмотров: 135
Больше всего комментируют
17
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
4
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
2
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 203
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть