В России хотят сажать на 15 лет за правду о вторжении в Украину

Путинские власти всеми силами не хотят допустить к людям правду о войне. Фото: Pexels

Российская Госдума хочет наказывать заключением за попытку распространить правду о войне в Украине.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижнюю палату внесли поправки, предусматривающие наказание в виде 15 лет лишения свободы за распространение "фейков о действиях вооруженных сил России".

Депутат сказал, что поправки будут внесены в законопроект о "противодействии на недружественные действия США и других стран". Он уже прошел первое чтение в Госдуме.

Поправки предполагают за изготовление "фейков" и их распространение - до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе либо с использованием интернета – от 5 до 10 лет лишения свободы. Если распространитель знает, что информация "ложна", и она привела к "общественно опасным последствиям" — к 15 годам лишения свободы.

Ближайшие заседания Госдумы запланированы на 4, 9 и 10 марта.

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В России уже началась борьба с распространением объективной информации о войне. 1 марта по требованию Генпрокуратуры заблокировали доступ к сайтам "Эха Москвы" и "Дождя". Радиостанцию ​​"Эхо Москвы" отключили от эфира. Роскомнадзор угрожает блокировкой "Википедии" за статью о вторжении.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.