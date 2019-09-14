В России грузовик протаранил автобус, много погибших и пострадавших

В РФ произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса. Фото: скриншот

В Ярославской области России произошло ужасное столкновение грузовика и автобуса. В результате аварии погибли семь человек, еще 20 пострадали.

Трагедия произошла на трассе "Ярославль-Иваново". Об этом сообщают российские СМИ.

Водитель фуры "МАН" вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус "ПАЗ". Автомобили столкнулись лоб в лоб.

На место происшествия прибыли десять машин "скорой помощи", работает медицина катастроф. В то же время данные о погибших разнятся. Так есть информация, что в результате аварии погибли девять человек, а число потерпевших - до 21. Также известно, что среди пострадавших есть один ребенок.

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