В России "елкопад": ветер валит новогодних красавиц

В нескольких городах в центральной части России ветер повалил установленные на центральных площадях новогодние елки.

Об этом со ссылкой на росЗМИ сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на землю упала новогодняя елка в центре города Иваново.

"Из-за порывистого ветра погнулся" ствол "новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительный ущерб стихия искусственном дереву не причинила. Елку еще днем ​​были обесточены", - говорится в сообщении мэрии.

Дерево - искусственное, его разберут, отремонтируют и вернут на свое место.

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Сильный ветер повалил также новогоднюю елку на площади у торгового центра в Рязани.

О елки, упавшие за сильного ветра, сообщили также в Вологде и в городе Юрьев-Польский во Владимирской области.

С 1 марта 2020 году граждане Украины смогут пересечь границу с Россией только с загранпаспортом.