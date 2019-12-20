В России "елкопад": ветер валит новогодних красавиц

В нескольких городах в центральной части России ветер повалил установленные на центральных площадях новогодние елки.
Об этом со ссылкой на росЗМИ сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на землю упала новогодняя елка в центре города Иваново.
"Из-за порывистого ветра погнулся" ствол "новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительный ущерб стихия искусственном дереву не причинила. Елку еще днем были обесточены", - говорится в сообщении мэрии.
Дерево - искусственное, его разберут, отремонтируют и вернут на свое место.
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Сильный ветер повалил также новогоднюю елку на площади у торгового центра в Рязани.
О елки, упавшие за сильного ветра, сообщили также в Вологде и в городе Юрьев-Польский во Владимирской области.
С 1 марта 2020 году граждане Украины смогут пересечь границу с Россией только с загранпаспортом.
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