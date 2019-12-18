Украинцы будут ездить в Россию по загранпаспорту

С 1 марта 2020 году граждане Украины смогут пересечь границу с Россией только с загранпаспортом.
"С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Такое решение было принято на заседании правительства 18 декабря.
При въезде граждан Украины с территории России Государственная пограничная служба Украины будут пропускать по внутренним паспортам Украины и свидетельствами о рождении.
Телеведущий и журналист Алексей Суханов получил гражданство Украины. Теперь ему надо оформить документы на получение паспорта и отказаться от гражданства России.
Соответствующий указ на днях подписал президент Владимир Зеленский,
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