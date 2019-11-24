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воскресенье, 24 ноября 2019 21:17

В России экстренно сел пассажирский самолет: умер пилот

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В России экстренно сел пассажирский самолет: умер пилот
В России пилот скончался на борту пассажирского самолета. Фото: Онлайн

В России пассажирский самолет неожиданно прервал полет и совершил экстренную посадку. Причиной этого стало плохое самочувствие одного из пилотов. Он жаловался на боль в области сердца.

"Командир лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьево" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", - сообщает "Интерфакс".

Было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту в Ростове-на-Дону. Самолет благополучно приземлился.

Однако летчик скончался до прибытия скорой помощи.

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По факту смерти пилота проводится доследственная проверка.

21 ноября в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку. Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и пошли на второй круг. Борт TC-JGZ после касания земли сломал переднюю стойку шасси и потерял колесо.

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24
ноября

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