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пятница, 11 мая 2018 18:34

В России будут сажать за информацию, которая привела к санкциям

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Автор: Styler RBC
  Россиян будут наказывать за передачу информации, которая могла повлечь санкции
Россиян будут наказывать за передачу информации, которая могла повлечь санкции

Депутаты российской Дердждумы будут наказывать россиян за соблюдение санкций против РФ и за передачу информации, которая может их спровоцировать.

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение парламента 14 мая, сообщает Meduza.

Если закон примут, Уголовный кодекс РФ пополнится новой статьей. Наказывать за отказ работать с компанией из-за того, что она под санкциями другого государства. За это будут штраф в размере 600 тыс. руб. ($ 9,75 тыс.). Также возможно ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.

Также статья предусматривает наказание для людей оказали и информацию, которые привели или могли привести к введению санкций. За это наказывать штрафом в размере 500 тыс. руб. ($ 8,13 тыс.). Или сажать в тюрьму на три года.

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Между тем, в законопроекте о антисакции исчез перечень предметов, на которые распространяется санкций. Об этом сообщает The insider со ссылкой на российского политолога Екатерину Шульман. Она присутствовала на заседании думского совета по законотворчеству при внесении поправок.

Ранее документ содержал конкретный перечень лекарств, продовольствия, табака и алкоголя, произведенных США и другими "недружественными государствами". Теперь осталась общая формулировка о запрете ввоза в Россию любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России и странах, не включенных в список санкций.

В апреле США ввели санкции против 24 россиян из "кремлевского списка". Он включает в себя 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов из России. Также под санкции попал ряд крупных российских компаний.

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