В РФ задержали 1,2 тыс. человек на акциях поддержки Навального

Количество задержанных россиян выросло до 1200. Фото: Факты

В России на акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального задержали более 1,2 тысячи человек.

Больше всего задержано в Санкт-Петербурге - 493 участника, сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо".

Следом идут: Уфа - 91 человек, Сочи - 51, Воронеж - 46, Казань - 41, Кемерово - 36, Барнаул - 33. В Москве на данный момент задержано 23 участника протестов.

В большинстве городов сообщается о задержаниях от одного-двух до нескольких десятков человек. Среди обвинений, которые предъявляют российские правоохранители, организация митингов и использование нецензурной брани в общественных местах.

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Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального устроили масштабный митинг в его поддержку по всей России. На официальном сайте заключенного политика объявили сбор голосов по присутствию на протесте.