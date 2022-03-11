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пятница, 11 марта 2022 10:48

Спецтема: Война России против Украины

В РФ "подгорело" из-за официального разрешения Facebook желать смерти Путину

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В РФ &quot;подгорело&quot; из-за официального разрешения Facebook желать смерти Путину
В Facebook разрешили желать смерти Путину, Лукашенко и россиянам, воюющим на территории Украины. Фото: Pixabay

В России у чиновников началась истерика из-за того, что компания Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) позволила украинцам гневно высказываться против оккупантов и желать смерти президентам России Владимиру Путину или белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Марка Цукерберга "разжиганием ненависти по отношению к россиянам", "информационной войной" и пригрозил платформе последствиями.

"Это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, функционирующих на территории нашей страны", – сказал спикер Госдумы.

Чиновник теперь пугает Цукерберга обращением в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой принять меры за призывы к насилию в отношении граждан РФ.

О том, что компания Meta разрешила пользователям своих соцсетей в некоторых странах публиковать сообщения, содержащие призывы к насилию против российских солдат в контексте их вторжения в Украину, а также призыв к смерти Путина или Лукашенко стало известно из сообщения представителя Meta Энди Стоун в Twitter.

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Теперь будут позволять сообщения с пожеланиями смерти российским оккупантами как форму политического выражения в период русско-украинской войны.

В то же время модераторы будут и дальше налагать санкции на посты, в которых пользователи будут призывать к насилию против гражданских, в том числе россиян.

Призывы к смерти Путина или Лукашенко будут разрешены, если они не будут содержать точного указания места нахождения цели и метод покушения.

В то же время, пользователи соцсетей пишут, что модераторы до сих пор не пропускают подобные посты и маркируют их тэгом "ненависть".

Следует отметить, что модерация украинского сегмента Facebook происходит с территории России.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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