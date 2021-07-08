В порту Дубая взорвался танкер с нефтью

В порту Дубаи, где находятся контейнерные и нефтяные судна, произошел мощный взрыв
Взрыв произошел в порту Джебель-Али. Скорее всего, на взорвалось на нефтяном судне, сообщает The Independent.
Пламя от взрыва было видно на горизонте. На место происшествия выехали пожарные и аварийная машины.
О пострадавших пока нет информации.
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