В Польше засудили русского шпиона, работавшего в правительстве

В Польше разоблачили шпиона ГРУ. Фото: Главком

В Польше осудили сотрудника правительства, который шпионил для российской военной разведки ГРУ.

Как отмечается, осужденный работал в двух разных министерствах, сначала в Министерстве экономики, а потом - в Министерстве энергетики. В течение этого времени он поддерживал контакты с офицером ГРУ. Об этом сообщает "Польское радио".

Осужденный Марек В. предоставил российской стороне секретную информацию об энергетической безопасности Польши, которую получил во время работы в государственном секторе. Также он помогал создавать психологические характериститы работников обоих министерств, которые заинтересовали ГРУ.

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Марека В. задержали в марте 2018-го. Шпиона наказали лишением свободы на 3 года и запретом занимать должности на государственной службе в течении 10 лет.

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки. Задержанный работал на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром".