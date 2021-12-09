В Польше украинец устроил гонки с полицией

В Польше задержали украинца, перевозившего девять мигрантов. Фото: pixabay.com

В Подляском воеводстве Польши полиция задержала 35-летнего гражданина Украины. Он перевозил в своем автомобиле девять мигрантов из Ирака, которые перед тем незаконно пересекли границу.

В ответ на требование полицейских остановиться, украинец нажал на газ и подался в бега, пишет RMF24.

Догнали и арестовали беглеца в селе Трещутки недалеко от Бельск-Подляского. Это в 40 км от границы с Беларусью.

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Пограничники отдельно сообщили о задержании водителя-сирийца, перевозившего пять граждан Ирака.

С начала спровоцированного самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко искусственного миграционного кризиса на польско-белорусской границе полиция Польши задержала 330 водителей за транспортировку нелегальных мигрантов. В их автомобилях обнаружили всего около 1,4 тыс. пассажиров.

31 октября за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси задержали четырех человек. Среди них также был один украинец. Задержали украинца в городе Бельск-Подляский. В его автомобиле Toyota были три курда.