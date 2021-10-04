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понедельник, 04 октября 2021 11:36

В Польше торжественно откроют памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу

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В Польше торжественно откроют памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу
Памятник Емельяну Ковчу установили на дороге мучеников Майданека в Люблине 25 марта. Постановление о его сооружении приняла городская власть Люблина 2018 года. 22 февраля 2019-го заложили первый камень. Фото: Юрий Банахевич, "Укринформ"

В понедельник, 4 октября, в польском Люблине торжественно откроют памятник выдающемуся украинскому гуманисту, священнику-спасителю Емельяну Ковчу.

Церемонию возглавят глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук и мэр Люблина Кшиштоф Жук.

В рамках мероприятия в Люблинском соборе состоится служба под председательством главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава. Вскоре состоится зажжение свечей в музее "Майданек".

Затем проведут торжественную церемонию освящения и открытия памятника Ковчу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов получил награду за пример жертвенности и гуманизма

На мероприятии состоится ежегодное вручение международной награды Блаженного священномученика Емельяна Ковча. Ее получают за пример жертвенности и гуманизма, героические поступки в служении человеку и ради примирения и согласия между народами.

"В 2021 году Комитет определил лауреатами польского режиссера Агнешку Холланд, украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, американского дипломата и государственного деятеля Дэниэла Фрида и объединенную инициативу "Пласта" и "Харцежив" "Płomień Braterstwa - Пламя Братства", - рассказал председатель Комитета по увековечению памяти Блаженного Священномученика Емельяна Ковча Иван Васюник.

Емельян Ковч - украинский греко-католический священник. Всю жизнь посвятил помощи людям. Будучи капелланом в Украинской галицкой армии находился с военными на передовой для их поддержки. На приходах, где он служил, организовывал общественную и культурную жизнь прихожан.

Был активным в общественно-политической жизни Украинской, за что неоднократно преследовался польской, советской и нацистской властями. Во время нацистской оккупации помогал евреям. Спас более 10 человек, в том числе известного белзкого раввина Аарона Рокеаха.

Ковча посадили в тюрьму и отправили в концлагерь Майданек. Там он умер и его кремировали.

27 июня 2001-го во Львове Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил его блаженным мучеником вместе с другими мучениками Греко-католической церкви.

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