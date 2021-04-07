В Польше растет доверие к вакцинации

Старшая медсестра в больнице МВД в Варшаве Алисия Якубовская была первой в Польше, кто получил прививку от коронавируса в конце декабря 2020-го / gov.pl

В Польше почти 4,6 млн человек или 12,1% населения получили хотя бы 1 дозу вакцины против коронавируса. Более 2 млн из них или 2,6% 2 дозы. Во вторник глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик объявил, что в ближайшие 2 недели в пункты вакцинации будет отправлено дополнительно более 2 млн доз вакцин.

В Польше вакцинируют вакцинами от Pfizer, AstraZeneca i Moderna. Ежедневное количество вакцинаций во вторник составила 3552. Всего в Польшу доставлено более 8 млн доз вакцины, а в центры вакцинации - более 7,1 млн. Зафиксировано 5658 побочных реакций после вакцинации. Утилизировано 7693 доз. Об этом пишет Gazeta Prawna.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уровень вакцинации от Covid-19 среди медиков в ВОЗ назвали пародией

"Сейчас вакцинация у нас происходит достаточно медленно. - рассказывает Gazeta.ua журналист из-под Варшавы Дариуш Матерняк. - В зависимости от воеводства, вакцинировано 15-17% населения. Преимущественно пожилые люди старше 60 лет, медики, учителя, хронические больные. 60-65% поляков хотят вакцинироваться. Уровень доверия к вакцинации растет. В декабре было около 50%. Имею нескольких знакомых, которые сделали прививки. Ни у кого не было серьезных негативных реакций. Максимум - головная боль или хуже самочувствие на день-два. Моя очередь на вакцинацию где-то в июне".

"Карантин действует, но не все его соблюдают. - продолжает Дариуш Матерняк. - Две недели назад полиция начала серьезно наказывать за отсутствие масок на улице или другие подобные правонарушения. Вчера сам завершил 2-недельную самоизоляцию дома. Вернулся из Киева. Все должны после приезда из-за границы и отбыть карантин. А относительно того, позволяет ли ПЦР-тест не отбывать самоизоляцию, противоречивые данные с горячей правительственной линии. Трижды звонил и трижды получил разные ответы. Тест сдал и был отрицательный. Но не хотел бы заплатить 30 тыс. злотых ($7757 в пересчете - Gazeta.ua) за нарушение карантина. Лучше посидел 2 недели дома".

Во время пресс-конференции во вторник уполномоченный от правительства по программе вакцинации Михал Дворчик объявил, что во втором квартале вакцинация значительно ускорится. Он подчеркнул, что цель - вакцинировать всех людей старше 60 лет в апреле. После этого в онлайн-регистрации можно будет сразу же записаться на конкретную дату вакцинации.

В Польше с населением 38 млн человек в коронавирус заболело 2,46млн человек. Более 55 тыс. из них умерли.