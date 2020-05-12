В Польше рассматривают одновременно оба способа голосования в условиях коронавируса

Если новый законопроект примут, поляки смогут голосовать как традиционно, так и по почте - по их собственному желанию. Фото: Reuters

Польские политики предложили законопроект, согласно которому граждане получат смешанную систему голосования на выборах президента.

Смешанную систему голосования уже предлагают использовать и во время второго тура выборов. Однако сейчас ее внедрение находится на стадии рассмотрения.

Если избиратель захочет проголосовать по почте, то он должен об этом сообщить гмине, а за границей - консульство. Если же избиратель отдает предпочтение традиционному способу - это право остается за ним, сообщает "Польское радио".

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Выбор способа голосования нужно будет сделать не позднее, чем за 12 дней до выборов. Это не касается лиц, находящихся на карантине или в домашней изоляции из-за Covid-19. Они смогут подать заявление на голосование по почте не позднее, чем за 5 дней до выборов.

Кандидатом от правящей партии на президентских выборах выступает нынешний глава государства Дуда, он лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.