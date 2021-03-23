В Польше писателю грозит 3 года, потому что назвал президента "дебилом"

Писатель Якуб Жульчик / Daily Mail

Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы, потому что назвал президента Анджея Дуду "дебилом" в Facebook.

Писателю Яубу Жульчик прокуратура предъявила обвинения по статье об оскорблении главы государства. Он эмоционально прокомментировал слова Дуди о победе президента США Джо Байдена на выборах в США. Об этом пишет Daily Mail.

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"Подозреваю, что я первый писатель в этой стране задолго, которого судят за то, что написал", - сказал Жульчик.

7 ноября 2020-го писатель прокомментировал сообщение, в котором Дуда поздравил Байдена с победой.

"Поздравляем Джо Байдена с успешной президентской кампанией. В ожидании назначения Коллегией выборщиков. Польша полна решимости поддерживать высокий уровень и качество стратегического партнерства с США", - написал тогда Дуда

"Никогда не слышал, что в американском избирательном процессе есть такая вещь, как назначение Коллегией выборщиков. Байден выиграл выборы. Набрал 290 голосов. Наконец, после пересчета голосов в Джорджии, вероятно, будет 306. Чтобы выиграть, ему надо 270. Избранный президент США объявлен мировыми информационными агентствами. Нет федерального центрального органа или офиса, который руководит объявлением. Все, что происходит дальше, чистая формальность. Джо Байден 46-й президент США. Дуда - дебил", - прокомментировал Жульчик.

"Подсудимый обвинен в совершении 7 ноября 2020 в соцсети акта публичного оскорбления президента Польши с использованием срока, признанного всеми за оскорбление. Обвинение предъявлено ранее в этом месяце. Подозреваемый допрошен, но не признает вины в совершении предполагаемого действия и дал объяснение, что заявление является критической оценкой действий президента", - сказала пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы Александра Скжиниарц.

Польшу не раз критиковали за различные законы об оскорблении. В частности, за закон об оскорблении чувств верующих, образа флагов Польши или других стран.