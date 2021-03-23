В Польше писателю грозит 3 года, потому что назвал президента "дебилом"

 
Ексклюзивы
1/5
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 234
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Просмотров: 252
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 666
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 333
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 279
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 765
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1062
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2403
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1125
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 567
Фото
Все фото
7
3
5
7
3
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
Жена умерла. Сам воспитывал детей: рассказали о погибшем в Польше водителе автобуса
Жена умерла. Сам воспитывал детей: рассказали о погибшем в Польше водителе автобуса
Рядом с Польшей и Литвой: белорусы сняли колонну тяжелой военной техники
Рядом с Польшей и Литвой: белорусы сняли колонну тяжелой военной техники
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
ДТП в Польше: что известно о причинах
ДТП в Польше: что известно о причинах
Видео
Все видео
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Интервью
1/5
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 234
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Просмотров: 252
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1125
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 486
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 864
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 846
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
вторник, 23 марта 2021 14:09

В Польше писателю грозит 3 года, потому что назвал президента "дебилом"

1 Комментировать
В Польше писателю грозит 3 года, потому что назвал президента &quot;дебилом&quot;
Писатель Якуб Жульчик / Daily Mail

Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы, потому что назвал президента Анджея Дуду "дебилом" в Facebook.

Писателю Яубу Жульчик прокуратура предъявила обвинения по статье об оскорблении главы государства. Он эмоционально прокомментировал слова Дуди о победе президента США Джо Байдена на выборах в США. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский и Дуда отреагировали на смертельное ДТП с украинцами в Польше

"Подозреваю, что я первый писатель в этой стране задолго, которого судят за то, что написал", - сказал Жульчик.

7 ноября 2020-го писатель прокомментировал сообщение, в котором Дуда поздравил Байдена с победой.

"Поздравляем Джо Байдена с успешной президентской кампанией. В ожидании назначения Коллегией выборщиков. Польша полна решимости поддерживать высокий уровень и качество стратегического партнерства с США", - написал тогда Дуда

"Никогда не слышал, что в американском избирательном процессе есть такая вещь, как назначение Коллегией выборщиков. Байден выиграл выборы. Набрал 290 голосов. Наконец, после пересчета голосов в Джорджии, вероятно, будет 306. Чтобы выиграть, ему надо 270. Избранный президент США объявлен мировыми информационными агентствами. Нет федерального центрального органа или офиса, который руководит объявлением. Все, что происходит дальше, чистая формальность. Джо Байден 46-й президент США. Дуда - дебил", - прокомментировал Жульчик.

"Подсудимый обвинен в совершении 7 ноября 2020 в соцсети акта публичного оскорбления президента Польши с использованием срока, признанного всеми за оскорбление. Обвинение предъявлено ранее в этом месяце. Подозреваемый допрошен, но не признает вины в совершении предполагаемого действия и дал объяснение, что заявление является критической оценкой действий президента", - сказала пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы Александра Скжиниарц.

Польшу не раз критиковали за различные законы об оскорблении. В частности, за закон об оскорблении чувств верующих, образа флагов Польши или других стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше писателю грозит 3 года, потому что назвал президента "дебилом"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Изменили конструкцию футбольных ворот

Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Застрелили главного кандидата в президенты

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 62113
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 57827
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 29061
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6867
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 6003
Мир
Принц Гарри и Меган Маркл солгали в скандальном интервью Опры Уинфри
Принц Гарри и Меган Маркл солгали в скандальном интервью Опры Уинфри Просмотров: 54
Изменили конструкцию футбольных ворот
Изменили конструкцию футбольных ворот
 Просмотров: 117
С российским бомбардировщиком произошло ЧП: есть погибшие
С российским бомбардировщиком произошло ЧП: есть погибшие Просмотров: 387
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
7
 Просмотров: 459
Гарри и Меган наняли продюсера, номинированного на 5 премий "Оскар"
Гарри и Меган наняли продюсера, номинированного на 5 премий "Оскар" Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
3
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
Голосов: 24
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть