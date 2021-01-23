В Польше отменили обязательный карантин для иностранцев

В Польше отменили обязательный карантин. ФОТО: Reuters

В Польше при пересечении границы отменили обязательный карантин для иностранцев при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию Covid-19.

Об этом сообщает Dziennik Ustaw. Издание опубликовало соответствующее распоряжение, где указало в каких случаях освобождать от карантина.

"Человек, который имеет отрицательный результат теста на Covid-19, результат которого был получен не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы, освобождается от прохождения карантина (самоизоляции)", - сообщается в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жесткий карантин в Украине скоро закончится: что нужно знать

Документ с тестом на коронавирус должен быть на польском или английском языках. Однако, в документе не указано, каким должен быть тест: ПЦР или на антитела.

Новый пункт, освобождающий от прохождения карантина при наличии теста, распространяется на пересечение внешней и внутренней границ.

Распоряжение вступает в силу с субботы, 23 января.

В полночь 25 января заканчивается локдаун и Украина вернется к ограничениям "оранжевой" зоны. Это означает, что начнут работать непродовольственные магазины, кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, но с карантинными ограничениями.