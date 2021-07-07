В Польше обнародовали видео падения вертолета с украинцами

Опубликовали видео падения вертолета. Фото: Скриншот с видео

В Польше обнародовали видео падения частного вертолета в озеро, на борту которого находились трое украинцев.

На видео, опубликованном изданием RMF24, видно, как вертолет во время полета резко начинает падать вниз.

Прокуратура Польши начала расследовать дело по подозрению по доведению до аварии в воздушном движении.

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Устанавливаются причины падения вертолета.

Во вторник утром, 6 июля, в Варминско-Мазурском воеводстве Польши частный вертолет упал в озеро. Три человека оказались в воде. Туристы, которые проплывали мимо на моторной лодке, спасли пострадавших.