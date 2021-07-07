В Польше обнародовали видео падения вертолета с украинцами

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 198
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 477
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 882
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 495
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 171
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 585
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1161
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
27 Просмотров: 1143
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2637
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1818
Фото
Все фото
4
3
5
3
3
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Видео
Все видео
Украинская туристка в Египте врезалась головой в борт лодки: показали видео
Украинская туристка в Египте врезалась головой в борт лодки: показали видео
Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити
Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем
Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 486
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2439
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 243
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2466
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
Просмотров: 225
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
среда, 07 июля 2021 22:12

В Польше обнародовали видео падения вертолета с украинцами

  Комментировать
В Польше обнародовали видео падения вертолета с украинцами
Опубликовали видео падения вертолета. Фото: Скриншот с видео

В Польше обнародовали видео падения частного вертолета в озеро, на борту которого находились трое украинцев.

На видео, опубликованном изданием RMF24, видно, как вертолет во время полета резко начинает падать вниз.

Прокуратура Польши начала расследовать дело по подозрению по доведению до аварии в воздушном движении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России разбился вертолет из силовиками: есть погибшие

Устанавливаются причины падения вертолета.

Во вторник утром, 6 июля, в Варминско-Мазурском воеводстве Польши частный вертолет упал в озеро. Три человека оказались в воде.

Туристы, которые проплывали мимо на моторной лодке, спасли пострадавших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше обнародовали видео падения вертолета с украинцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Министра довели до самоубийства

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 43848
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 6364
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6111
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 5985
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4437
Мир
Убийство президента Гаити: в стране ввели военное положение
Убийство президента Гаити: в стране ввели военное положение
Базу американских военных обстреляли ракетами
Базу американских военных обстреляли ракетами Просмотров: 198
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший Просмотров: 468
Эстония высылает российского дипломата
Эстония высылает российского дипломата Просмотров: 171
Трамп подаст в суд на основателей Facebook и Twitter
Трамп подаст в суд на основателей Facebook и Twitter Просмотров: 63
Больше всего комментируют
43
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
27
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
Голосов: 297
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть