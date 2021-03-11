В Польше объявили персоной нон грата белорусского дипломатаУ

Белорусского дипломата объявили персоной нон грата в Польше. Фото: Reuters

В Польше объявили персоной нон грата белорусского дипломата.

Такой шаг сделали в ответ на выдворение Минском польского консула в Бресте. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в Twitter.

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По словам Пшидача, об этом объявили в дипломатической ноте во время встречи в министерстве иностранных дел Польши.

9 марта временно поверенный в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского вызвали в МИД Беларуси. Во время встречи ему заявили решительный протест участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". Поэтому польской стороне вручили ноту, в которой консулу Тимофеюку сказали покинуть территорию Беларуси.