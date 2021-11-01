В Польше начали вакцинировать людей на кладбище

Мобильные пункты вакцинации — это специальные автобусы, где можно получить вакцину. Фото: pixabay.com

С 1 ноября ко Дню памяти умерших в Польше заработали мобильные пункты Covid-вакцинации на кладбищах.

Это специальные автобусы, где можно получить вакцину против коронавируса без очереди или предварительной регистрации, пишет Polsat News.

"Только в Подкарпатском воеводстве вакцинальные автобусы установили в 10 городах. Предлагают привиться препаратами от Johnson&Johnson и Pfizer", - говорится в сообщении.

Местные власти подготовили листовки и информационные материалы. Жителям также сообщали о возможности вакцинации на кладбище с помощью SMS.

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За прошедшие сутки в Польше за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси задержали четырех человек, среди которых один украинец. Гражданина Украины задержали в городе Бельск-Подляский. За рулем Toyota он перевозил нелегальных пассажиров, в автомобиле находились трое курдов.