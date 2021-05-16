В поддержку Украине в Черное море направляется корабль королевского флота Великобритании

Патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании OPV Trent направляется к Черному морю.
Об этом сообщил руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
"Мониторинговая группа Blackseanews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, по состоянию на 9:00 16.05.2021 до пролива Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent", - отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса
OPV Trent - новый корабль, который приняли в состав Королевского флота в августе 2020 года.
"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков", - прокомментировал Клименко.
12 мая пограничники в Одесской области запеленговали пребывания ракетного корвета Черноморского флота РФ "Павел Державин" в 30 км к востоку от Черноморска.
Комментарии