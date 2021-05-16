В поддержку Украине в Черное море направляется корабль королевского флота Великобритании

OPV Trent направляется к Черному морю. Фото: mil.in

Патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании OPV Trent направляется к Черному морю.

Об этом сообщил руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа Blackseanews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, по состоянию на 9:00 16.05.2021 до пролива Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent", - отметил он.

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OPV Trent - новый корабль, который приняли в состав Королевского флота в августе 2020 года.

"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков", - прокомментировал Клименко.

12 мая пограничники в Одесской области запеленговали пребывания ракетного корвета Черноморского флота РФ "Павел Державин" в 30 км к востоку от Черноморска.