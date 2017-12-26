В Петербурге выпал синий снег

Недалеко от заброшенного химико-фармакологического завода в Санкт-Петербурге выпал синий снег.
Причины возникновения аномалии неизвестные, сообщает местное издание "Фонтантка".
Об аномальном синем снеге жители Петроградской стороны сообщали утром.
Роспотребнадзор, который прибыл на место, обнаружил, что у заброшенного химико-фармакологического завода снег фиолетовый.
Очевидцы уточнили, что снег пошел не равномерно - волнами, как бы "краску" откуда сдуло и разнесло по розе ветров. Толщина покрова около 1 см.
Пробы снега взяли на анализ. Результаты обещают сообщить в ближайшее время.
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Жители шутят - видимо, смурфики не успели вовремя убежать с завода.
В российском Гидрометцентре высказали предположение, что синий цвет могли вызвать частицы кобальта или метиленовой сини.
12 декабря синий снег выпал в российском Челябинске. Эксперты установили - причиной явления стал краситель для пасхальных яиц. Его случайно выбросила в атмосферу местная компания по производству пищевых добавок.
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