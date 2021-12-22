В Пентагоне прокомментировал слова Шойгу об "американском химоружии" на Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг слова министра обороны России Сергея Шойгу относительно американских военных, которые якобы готовят провокации на Донбассе.
Об этом сообщили в Пентагоне.
Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгой на фоне эскалации конфликта в Украине.
"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", – ответил он.
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Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что на Востоке Украины находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли химическое оружие и готовят провокацию. Об этом Шойгу доложил на совещании с Путиным.
Также российский министр заявил, что американцы "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям".
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