В Пентагоне похвалили креативную оборону украинцев

Чиновник говорит, что украинцы дешевле сбивают российские самолеты. Фото: Pexels

Высокопоставленный чиновник по обороне США похвалил Украину за "креативную" воздушную оборону.

Об этом сообщает CNN.

В Украине осталось 56 истребителей. Это составляет около 80% возможностей украинских ВВС по нападению РФ, говорит представитель Пентагона.

Он говорит, что Украине не приходилось сильно полагаться на свои истребители. Потому мы использовали другие возможности. Сбиваем вражеские самолеты беспилотниками и ракетами класса "земля-воздух".

В Украине совершают от пяти до 10 вылетов самолетов в день. Оккупанты осуществляют в среднем 200.

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"Украинцы снова очень творчески подошли к тому, как они защищаются и как используют авиацию, которую у них есть", - сказал чиновник.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.