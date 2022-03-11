В Пентагоне похвалили креативную оборону украинцев

Высокопоставленный чиновник по обороне США похвалил Украину за "креативную" воздушную оборону.
Об этом сообщает CNN.
В Украине осталось 56 истребителей. Это составляет около 80% возможностей украинских ВВС по нападению РФ, говорит представитель Пентагона.
Он говорит, что Украине не приходилось сильно полагаться на свои истребители. Потому мы использовали другие возможности. Сбиваем вражеские самолеты беспилотниками и ракетами класса "земля-воздух".
В Украине совершают от пяти до 10 вылетов самолетов в день. Оккупанты осуществляют в среднем 200.
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"Украинцы снова очень творчески подошли к тому, как они защищаются и как используют авиацию, которую у них есть", - сказал чиновник.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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