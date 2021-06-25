В Пентагоне назвали заявления России по поводу обстрела эсминца Defender фальшивыми

В Пентагоне уверены, что заявления России о якобы обстреле британского эсминца Defender в Черном море у берегов аннексированного Крыма является примером дезинформации.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, в Великобритании подтвердили, что никаких выстрелов в корабль не осуществляли со стороны России.
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"Этого не было", - отметил Кирби.
Министерство обороны Великобритании опровергло нарушение "территориального моря России" и обстрелы российскими войсками своего эсминца. Самолет Су-24М якобы сбросил на Defender четыре бомбы. Эсминец шел стандартным международным курсом из Одессы в Грузию.
23 июня Россия заявила, что открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу.
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