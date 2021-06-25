В Пентагоне назвали заявления России по поводу обстрела эсминца Defender фальшивыми

 
Ексклюзивы
1/5
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 918
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 333
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1449
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 828
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1530
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 729
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2052
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 819
Фото
Все фото
4
11
7
4
3
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
&quot;Клубничная&quot; луна: показали впечатляющие фото последнего суперлуния года
"Клубничная" луна: показали впечатляющие фото последнего суперлуния года
По стране пронесся смертоносный торнадо: фото и видео
По стране пронесся смертоносный торнадо: фото и видео
В России разбился вертолет из силовиками: есть погибшие
В России разбился вертолет из силовиками: есть погибшие
Рухнула многоэтажка: под завалами более 50 человек
Рухнула многоэтажка: под завалами более 50 человек
Видео
Все видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Более 300 морских львов захватили побережье
Более 300 морских львов захватили побережье
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Слон ночью вломился к женщине на кухню: момент попал на видео
Слон ночью вломился к женщине на кухню: момент попал на видео
Власть уничтожила контрабандные автомобили стоимостью $58 млн
Власть уничтожила контрабандные автомобили стоимостью $58 млн
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 936
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 819
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 180
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1548
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 270
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 198
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 11:41

В Пентагоне назвали заявления России по поводу обстрела эсминца Defender фальшивыми

  Комментировать
В Пентагоне назвали заявления России по поводу обстрела эсминца Defender фальшивыми
В Пентагоне считают примером дезинформации заявления России о якобы "обстрел" британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыму. Фото: Reuters

В Пентагоне уверены, что заявления России о якобы обстреле британского эсминца Defender в Черном море у берегов аннексированного Крыма является примером дезинформации.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в Великобритании подтвердили, что никаких выстрелов в корабль не осуществляли со стороны России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море

"Этого не было", - отметил Кирби.

Министерство обороны Великобритании опровергло нарушение "территориального моря России" и обстрелы российскими войсками своего эсминца. Самолет Су-24М якобы сбросил на Defender четыре бомбы. Эсминец шел стандартным международным курсом из Одессы в Грузию.

23 июня Россия заявила, что открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Пентагоне назвали заявления России по поводу обстрела эсминца Defender фальшивыми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июня

Индейцы объединились и последний раз разбили войска США

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 19478
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 16821
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 6867
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 5247
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4572
Мир
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 1197
"Клубничная" луна: показали впечатляющие фото последнего суперлуния года
"Клубничная" луна: показали впечатляющие фото последнего суперлуния года
11
 Просмотров: 306
Протасевича вместе с Сапегой перевели под домашний арест
Протасевича вместе с Сапегой перевели под домашний арест 1 Просмотров: 315
Жена пять раз готовилась к похоронам: пенсионер установил рекорд по продолжительности Covid-19
Жена пять раз готовилась к похоронам: пенсионер установил рекорд по продолжительности Covid-19 Просмотров: 387
В школе боевых искусств сгорели 18 человек
В школе боевых искусств сгорели 18 человек Просмотров: 378
Больше всего комментируют
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
Русский язык в Украине – это шанс для Путина
3
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
3
Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
2
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
Голосов: 86
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть