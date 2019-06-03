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понедельник, 03 июня 2019 17:58

В ПАСЕ приняли проект резолюции, ведущей к возвращению делегации РФ

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В ПАСЕ приняли проект резолюции, ведущей к возвращению делегации РФ
Фото: из открытых источников

Регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой изложены правила проведения санкционированного заседания.

Про це написал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование состоится 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, что затрудняет санкционные процедуры, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали русские", - рассказал Арьев.

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"Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - добавил он, отметив, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции.

Украинская сторона следующие 3 недели будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию. Ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

ПАСЕ наложила на РФ санкции, чем лишила россиян права голоса, в апреле 2014 года. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Дата
03
июня

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