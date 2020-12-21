В ПАСЕ готовятся к более сложному 2021 году

25-28 января проведут первую в 2021 году зимнюю сессию ПАСЕ. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса сделает сложным и следующий 2021 год.

Совет Европы и ПАСЕ полагаются на поддержку граждан в преодолении кризисов, заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс.

"2020 год принес большие вызовы для каждого из нас в отдельности, а также для наших семей, правительств, наших парламентов. Я горжусь тем, что Совет Европы и Парламентская ассамблея пережили эти вызовы", - сказал президент ПАСЕ.

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По его словам, для общества, экономики и демократий 2021 год будет еще сложнее из-за санитарного кризиса.

"Кризис показал, что нам нужно больше мультилатерализма - более международного сотрудничества, чем раньше. Поэтому 2021 года Совет Европы и Ассамблея полагаются на вашу поддержку", - обратился президент ПАСЕ к европейским гражданам.

25-28 января проведут 1-ю 2021-го зимнюю сессию ПАСЕ. Она состоится в смешанном формате. То есть национальные делегации могут быть физически присутствующими в Страсбурге или работать дистанционно.

Последствия пандемии Covid-19 могут вызвать сильный экономический спад в мире за последние 80 лет. Заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции.