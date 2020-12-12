Миру грозит наибольший экономический спад за последние 80 лет - ООН

Миру грозит бедность. Фото: Корреспондент

Последствия пандемии Covid-19 могут вызвать сильный экономический спад в мире за последние 80 лет.

"Социальный и экономический ущерб от пандемии огромный и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный ущерб. Мы стоим перед лицом сильной глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции.

По его словам, "причиной такой ситуации стали неравенство и несправедливый строй общества, какие уже существовали", которые только обнаружила пандемия.

Гуттериш напомнил, что ответ стран на пандемию ни был скоординированным, поэтому следует изучить этот урок и не допустить его повторения при распределении вакцины.

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Напомним, в ВОЗ подсчитали, что за последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.