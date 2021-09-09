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четверг, 09 сентября 2021 21:48

В Париже простились с Бельмондо
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В Париже простились с актером Жаном-Полем Бельмондо
Фото: Reuters
На церемонию пришли близкие, коллеги и чиновники страны. Присутствовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и действующий Эммануэль Макрон
Прощание прошло посреди площади у Дома инвалидов

В Париже простились с актером Жаном-Полем Бельмондо.

На церемонию пришли близкие, коллеги и чиновники. Присутствовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и действующий Эммануэль Макрон, сообщает УНІАН.

Прощание прошло посреди площади у Дома инвалидов. Там установили большой портрет актера.

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Актера провели под музыку из финальной сцены фильма "Профессионал" и аплодисменты.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Актер умер в своем доме в Париже 6 сентября. За 50-летнюю карьеру Бельмондо снялся в 80 фильмах.

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Дата
09
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