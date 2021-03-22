В отношениях между США и Россией начинаются "тяжелые времена"

У Байдена анонсировали "тяжелые времена" между США и Россией. Фото: finbalance.com.ua/

На отношения между США и Россией "ждут тяжелые времена". В то же время сотрудничество между странами не исключено.

"Мы считаем, что в отношениях с Россией ждут тяжелые времена, так как существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью MSNBC.

"Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки дня, включая ядерные, в пределах которых несколько недель назад мы продолжили Договор о СНВ (по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) еще на пять лет", - заявил Салливан.

По его словам, будущие отношения РФ и США "не будут простыми".

"Они будут связаны с серьезными вызовами. Они будут требовать от Америки отстаивать свои интересы", - отметил советник американского лидера.

"Кроме того, есть сферы, в которых США и Россия могут совместно в стабильной и предсказуемой манере работать на благо интересов обеих наших стран", - добавил Салливан.

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По его словам, то, что американский глава Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина убийцей, не было ошибкой.

"Президенту Байдена был поставлен прямой вопрос. Он дал прямой ответ. Вот как он проработал более 40 лет на государственной службе, так он будет продолжать действовать как президент", - отметил советник главы США.

Ранее американский президент Байден согласился с тем, что Путин - убийца. Так он ответил на вопрос журналиста. В ответ Россия отозвала своего посла из Вашингтона. Также в Москве пообещали отреагировать жестко, если американская сторона не извинится. Позже на слова президента США отреагировал и сам Путин.