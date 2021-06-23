В ООН заявили о высоком риске использования ядерного оружия

ООН обеспокоена накоплением ядерного потенциала. Фото: www.ar25.org

ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях.

"Риск использования ядерного оружия в результате умышленных действий или из-за просчетов является самым высоким с момента холодной войны", - заявила заместитель генсека организации Идзуми Накамицу, пишет РИА Новости.

Подобные перспективы беспокоят ООН.

Среди причин - наращивание многополярного ядерного порядке, региональную напряженность и гонку вооружений.

"Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", - отметила Накамицу.

Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации, подчеркнула заместитель генсека организации. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и его коллега Владимир Путин договорились о невозможности ядерной войны.

Напомним, на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, действия России на полуострове несут угрозу как для Украины, так и для Турции и всего континента.