В ООН выразили соболезнования из-за гибели украинского миротворца в Конго

Александр Бривко находился в составе миссии ООН в Демократической республике Конго. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью старшего лейтенанта ВСУ Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационного миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента со ссылкой на письмо Генсека ООН.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", - отметил Гутерриш в письме.

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Он отметил, что ООН настроена на усиление усилий по смягчению воздействия пандемии коронавируса на миротворческие миссии и предотвращения ее распространения и принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

Гутерриш также выразил глубокую благодарность Украине за решительную поддержку Организации Объединенных Наций и, в частности, миротворческих операций.

22 ноября военнослужащий Вооруженных сил Украины, который находился в составе миссии ООН в Демократической республике Конго, умер от коронавирусной болезни.