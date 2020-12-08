В ООН выразили соболезнования из-за гибели украинского миротворца в Конго

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью старшего лейтенанта ВСУ Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационного миссии ООН в Демократической Республике Конго.
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента со ссылкой на письмо Генсека ООН.
"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", - отметил Гутерриш в письме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН поддержали демилитаризацию Крыма
Он отметил, что ООН настроена на усиление усилий по смягчению воздействия пандемии коронавируса на миротворческие миссии и предотвращения ее распространения и принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.
Гутерриш также выразил глубокую благодарность Украине за решительную поддержку Организации Объединенных Наций и, в частности, миротворческих операций.
22 ноября военнослужащий Вооруженных сил Украины, который находился в составе миссии ООН в Демократической республике Конго, умер от коронавирусной болезни.
Комментарии