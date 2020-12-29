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В ООН рассказали, когда человечество преодолеет последствия пандемии

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В ООН рассказали, когда человечество преодолеет последствия пандемии
Гутерриш добавил, что человечество должно немало сделать для исцеления планеты. Фото: Reuters

Человечество должно посвятить 2021 год преодолению последствий пандемии Covid-19.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

"Давайте примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение Covid-19 и сделаем 2021 год годом исцеления. Таким должно быть наше новогоднее обещание", - отметил он.

Гутерриш добавил, что человечество должно немало сделать ради исцеления планеты. И пожелал всем счастливого и мирного Нового года.

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Последствия пандемии Covid-19 могут вызвать сильный экономический спад в мире за последние 80 лет. Заявил Гутерриш на пресс-конференции.

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29
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