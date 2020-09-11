В Нью-Йорке умерших будут тестировать на коронавирус

Умерших в больницах пациентов, будут тестировать на Covid-19. Фото: Reuters

Власти американского штата Нью-Йорк принял решение тестировать на коронавирус и обычный грипп и умерших, если их смерть была связана с непидтвержденим респираторным заболеванием.

Так, тестировать умерших в больницах пациентов, а также тела, находящиеся в похоронных распорядителей или медэкспертов. Об этом сообщает The New York Times в пятницу, 11 сентября.

"Такие правила обеспечат нам максимально точные данные о смертности, поскольку мы продолжаем бороться с Covid-19 во время подготовки к сезону гриппа", - заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата доктор Говард Цукер.

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Указано, что в осенний период такие симптомы, как кашель, жар и озноб, сами по себе не помогут отличить коронавирус от подобных случаев гриппа.

"Это означает, что регулярное тестирование на оба вируса становится очень важным. Результаты этих тестов могут помочь работникам здравоохранения отследить распространенность обоих видов инфекций, а также указать, следует ли предупреждать близких родственников умершего о том, что им, возможно, понадобится пройти карантин ", - говорится в сообщении.

Испания вышла на первое место в Европе по количеству больных и темпами заражения Covid-19. Там более 525 тыс. Инфицированных. За прошедшую неделю зафиксировали 50 тыс. Новых случаев.