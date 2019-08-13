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вторник, 13 августа 2019 23:08

В Новой Зеландии разрешили выплачивать зарплаты криптовалютой

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В Новой Зеландии разрешили выплачивать зарплаты криптовалютой
В Новой Зеландии криптовалюту приравняли к основным формам выплат. Фото: Newsword

Власти Новой Зелендии официально разрешили выплачивать зарплаты криптовалютой.

Как отмечается, в стране криптовалюту приравняли к основным формам выплат. Об этом сообщает Business Insider.

"Постановлением власти Новой Зеландии разрешается выплата заработной платы в криптовалютах, таких как биткоины, с 1 сентября, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана хотя бы к одной обычной валюте и должна быть конвертирована в стандартную форму оплаты ", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что Новая Зеландия стала первой страной, которая позволила выплаты зарплат криптовалютой.

Facebook создал собственную криптовалюту Libra. Благодаря этому пользователи смогут осуществлять финансовые транзакции во всем мире.

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13
августа

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