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воскресенье, 12 декабря 2021 20:32

В Новой Каледонии не проголосовали за независимость от Франции

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В Новой Каледонии не проголосовали за независимость от Франции
Это был третий референдум за независимость. Фото: pixabay

В Новой Каледонии уже третий раз проходил референдум о независимости от Франции, однако местные жители проголосовали против.

Об этом сообщает NC La 1ere.

Согласно данным, против независимости проголосовали 96,49%. Явка составила 43,9%.

"12 декабря третий раз жителям Новой Каледонии было предложено высказаться в условиях полной суверенности. После состоявшихся 4 ноября 2018 года и 4 октября 2020 года референдумов большинство жителей Новой Каледонии сегодня проголосовали против независимости на фоне очень низкой явки", — заявил в своем обращении. президент Франции Эммануэль Макрон.

В преддверии голосования в Новой Каледонии за независимость от Франции в город прибыли 2000 французских военных с бронетехникой и военной техникой.

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Дата
12
декабря

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