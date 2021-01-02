В Норвегии отказалась сертифицировать "Северный поток-2"

В компании заявили о прекращении поддержки проекта "Северный проект-2" до тех пор, пока будут действовать санкции. Фото из открытых источников

Норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США по трубопроводу.

В компании заявили о прекращении поддержки проекта "Северный проект-2" до тех пор, пока будут действовать санкции. Планировалось, что она выдаст дочернему проекту "Газпрома" сертификат соответствия.

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"DNV GL прекратит все меры по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 по санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержке проекта", - говорится в заявлении.

В конце декабря в исключительной экономической зоне Германии завершили строительство участка трубопровода Северный поток-2. Его протяженность составила 2,6 км.