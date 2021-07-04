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воскресенье, 04 июля 2021 01:50

В Непале жертвами ливней и оползней стали десятки человек

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В Непале жертвами ливней и оползней стали десятки человек

Министерство внутренних дел Непала сообщил сегодня, что в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями по всей территории страны, погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе семеро детей, еще более 50 - получили повреждений.

Об этом сообщает The Times of India. Всего в результате наводнений и оползней, вызванных осадками в разных частях страны 51 человек получил травмы, еще 24 человека, включая трех детей, пропали без вести.

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Кроме того, 1250 человек эвакуированы из разных частей страны.

В результате непогоды 790 домов были затоплены, 519 зданий и 19 мостов полностью разрушены в результате наводнений и оползней.

На Шри-Ланке сильный дождь вызвал наводнение и оползни. В результате погибли 17 человек и десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

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