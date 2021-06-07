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понедельник, 07 июня 2021 13:02

Из-за сильного наводнения и оползней погибли 17 человек
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На Шри-Ланке сильный дождь вызвал наводнение и оползни.
Фото: Reuters
На Шри-Ланке сильный дождь вызвал наводнение и оползни.
На Шри-Ланке сильный дождь вызвал наводнение и оползни.
На Шри-Ланке сильный дождь вызвал наводнение и оползни.
На Шри-Ланке сильный дождь вызвал наводнение и оползни.

На Шри-Ланке сильный дождь вызвал наводнение и оползни. В результате погибли 17 человек и десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом сообщило Reuters.

После дождливых дней реки на южных и западных равнинах островного государства вышли из берегов, затопив низменные районы и заставив тысячи людей обратиться в центры помощи.

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"Уровень воды снижается, но предупреждение об оползнях, как и раньше, действуют в 10 районах", - сообщил заместитель директора национального центра управления стихийными бедствиями Прадипа Кодиппили.

По его словам, пострадали более 270 тыс. человек. Без электрики остались более 100 тыс. зданий.

Из-за сильнейшего за последние 100 лет наводнения в Новой Зеландии эвакуировали сотни людей. Уровень воды в реках Южного острова поднялся до рекордной отметки, в провинции Кентербери пострадали по меньшей мере 300 домов.

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07
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