В НАТО пересмотрели оценку возможности нападения России на Украину

В НАТО пришли к выводу, что опасность вторжения меньше. Фото: Reuters

В НАТО считают, что риск нападения России на Украину меньше начальной оценки.

Об этом сказала посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает "Європейська правда".

Альянс с самого начала серьезно отнесся к угрозе нападения РФ.

"Риск нападения на Украину буквально в начале этого месяца оценивался как очень высокий. И, конечно, дискуссия была очень горячей, если можно так сказать", - сказала она.

Но после обмена оценками и данными пришли к мнению, что Россия хочет лишь повысить ставки в политическом диалоге. В НАТО прислушались к информации Украины.

"Начался серьезный обмен, в том числе информацией, которой владеют стороны. И в контексте этого обмена мы пришли к консолидированной оценке происходящего. Западные партнеры сейчас больше считаются с нашей оценкой о том, что Россия повышает очень сильно ставки на политической арене", – говорит дипломат.

Галибаренко добавила, что Россия шантажирует всех вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО должно дать Украине оружие, потому что Россия явно хочет напасть - Литва

"Россия добивалась прямого контакта с Байденом и она его получила. То есть определенные промежуточные цели Кремля уже достигнуты. Также ситуация нагнеталась, чтобы произвести вброс предложения о красных линиях, о новых границах и гарантиях безопасности в Европе. Россия ведет себя по привычной схеме. Сильно манипулирует, поднимает ставки, обостряет ситуацию, а затем соглашается договариваться", – говорит она.

Россия за 2 ч способна отрезать страны Балтии от НАТО. Для совершения такой ​​операции РФ может привлечь мигрантов на белорусско-польской границе. Кремль может использовать беженцев для захвата Сувалкского коридора. При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и спровоцировать столкновения.