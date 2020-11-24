В НАТО озвучили свои ожидания от Байдена

В НАТО считают, что новоизбранный президент Америки Джо Байден, скорее всего, будет ждать от европейцев увеличения расходов на оборону, как это было с его предшественником Дональдом Трампом.
Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает DW.
"У Трампа был собственный стиль в общении с европейскими партнерами и свои ожидания он выражал достаточно ясно. Я уверен, что президент Байден будет выражать такие же ожидания", - отметил он.
Столтенберг также оценивает Байдена как "сильного сторонника альянса", который хорошо знает НАТО.
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В Познани состоялось торжественное открытие передового командования 5-го армейского корпуса США, которое поможет увеличить численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек. 5-й корпус будет командовать сухопутными войсками США, действующими на восточном фланге НАТО.
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