В направлении Кипра движется нефтяное пятно после утечки в Сирии

Спутниковый снимок нефтяного пятна. Фото: Cyprus Mail

В восточной части Средиземного моря распространяется большое нефтяное пятно.

Вскоре оно достигнет побережья Кипра, что может повлечь экологическую катастрофу. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Нефтяное пятно появилось в результате утечки на электростанции на территории нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс на побережье Средиземного моря. Инцидент произошел неделю назад.

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Ожидается, что пятно дойдет до северного побережья Кипра во вторник. Турки-киприоты уже обратились за помощью в Анкару, которая отправляет два судна со специализированным персоналом.

Министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис сказал, что департамент рыболовства в режиме ожидания, чтобы помочь в любой момент.

Согласно последним спутниковым снимкам, это пятно намного больше, чем считалось изначально, и теперь она распространилась на 1000 квадратных километров.

У Новороссийска в РФ россияне разлили нефть в Черном море. Это повлияет на жизнь морских животных и на людей, а ликвидировать ещё несколько недель, говорят в организации. В "Гринпис" же предупреждают: в случае шторма разлив уже не удастся отловить. Чтобы ликвидировать разлив, необходимы специальные суда, в которых морские боны - специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения, говорят экологи.