В МВФ дали прогноз относительно экономики Китая

Коронавирус тянет вниз экономику Китая. Фото: Инвестгазета

Международный валютный фонд из-за коронавируса прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой — на 0,1%.

МВФ в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году, однако коронавирус "взорвал активность в Китае", говорится в заявлении директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой.

"Власти Китая работают над смягчением негативного влияния на экономику благодаря кризисным мерам, обеспечение ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки", — уточнила Георгиева.

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Напомним, в первые две недели февраля 2020 года продажи автомобилей в Китае упали на 92% — в 12,5 раза. Люди стали покупать меньше автомобилей из-за вспышки коронавируса.