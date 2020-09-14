В МВД Беларуси подтвердили стрельбу на митинге в Минске

В Беларуси продолжаются масштабные акции протеста против режима Лукашенко. Фото: tut.by

В МВД Беларуси подтвердили, что во время протестов в Минске милиция провела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья "для пресечения незаконных действий".

Об этом сообщила пресс-секретар МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был проведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голые активистки Femen поддержали Беларусь

В Беларуси во время митингов правоохранители начали использовать специальное оборудование, стрелять в воздух и распылять газ. В частности, в Бресте, против демонстрантов применяли водяные пушки.