Протесты в Беларуси: против демонстрантов применили водяные пушки

Во время митингов силы безопасности начали использовать спецоборудования. Фото: tut.by

В Беларуси во время митингов правоохранители начали использовать специальное оборудование, стрелять в воздух и распылять газ.

В частности, в Бресте, против демонстрантов применяли водяные пушки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"В Минске перед торговым центром Palazzo протестующие начали строить баррикады из дорожных ограждений. Чтобы остановить задержания активисты вытеснили спецназ", - отмечается в сообщении.

В Марше героев в Минске принимают участие не менее 100 000 человек. Люди скандируют: "Наказать Караева!", "Лукашенко в автозак!", "Отдайте нашу Машу, уберите Сашу!".