В Москве умерла дочь посла Ирана

Мехді Санаї є надзвичайним і повноважним послом Ірану в Росії з 2013 року.

В Москве обнаружили мертвой дочь посла Ирана Мехди Санаи.

"У нее случился сердечный приступ. Она погибла", сообщили в посольстве Ирана.

Арефех Санаи жила на две страны. Последний раз приехала в Россию 4 месяца назад.

Ранее в СМИ появилась информация, что девушка совершила самоубийство.

В посольстве назвали такую ​​версию провокацией.

Мехди Санаи является чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России с 2013 года. Автор книг, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Работал на различных должностях в посольствах в Казахстане и России, был депутатом парламента.