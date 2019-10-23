В Москве умерла дочь посла Ирана

В Москве обнаружили мертвой дочь посла Ирана Мехди Санаи.
"У нее случился сердечный приступ. Она погибла", сообщили в посольстве Ирана.
Арефех Санаи жила на две страны. Последний раз приехала в Россию 4 месяца назад.
Ранее в СМИ появилась информация, что девушка совершила самоубийство.
В посольстве назвали такую версию провокацией.
Мехди Санаи является чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России с 2013 года. Автор книг, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Работал на различных должностях в посольствах в Казахстане и России, был депутатом парламента.
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