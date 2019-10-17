В Москве украинцев и белорусов хотят автоматически записать к носителям русского языка

Правительство РФ сегодня рассмотрит законопроект. Фото: ТАСС

Российское правительство рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка.

Принятие закона должно избавить их от прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Сейчас лиц, которые ранее проживали, или чьи родственники по прямой восходящей линии жили на территории Российской Федерации, Российской империи или СССР, могут признать носителями русского языка по результатам собеседования.

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"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации", - поясняется в сообщении.

На территории оккупированной части Донбасса возникли проблемы с выдачей российских паспортов для "военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов". О процессе "паспортизации" сообщают в группе "Информационный сопротивление".